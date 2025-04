BNP-Paribas : -4,8%, teste 74,15E information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 11:05









(CercleFinance.com) - L'effet 'tarifs' n'épargne presque aucun secteur (sauf les entreprises ayant un périmètre 'domestique') et BNP-Paribas chute de -4,8% pour s'en aller tester 74,15E.

Bien sûr, le tableau économique s'assombrit, mais la forte baisse des taux qui s'amorce va également rogner les marges des établissements de crédit.

BNP-Paribas va probablement revenir tester le support des 71,7E du 4 mars et pourrait poursuivre sa correction jusque vers 68,45E, le 'gap' du 6 février.







