BNP-Paribas : +3% vers 61,4E, peut viser 63E rapidement information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 09:51









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas grimpe de +3% vers 61,4E et efface la petite résistance des 61E, s'ouvrant ainsi le chemin des 63E (résistance des 1er au 6 novembre), et peut-être des 64,79E, ex-'gap' baissier du 30 octobre dernier.





Valeurs associées BNP PARIBAS 60,81 EUR Euronext Paris +1,96%