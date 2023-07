Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas: 2e trimestre favorisé par la maîtrise des coûts information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 09:21









(CercleFinance.com) - BNP Paribas a fait état jeudi d'un résultat net meilleur que prévu au titre du deuxième trimestre, soutenu par la diminution du coût du risque et la bonne maîtrise de de ses frais de gestion.



Sur le trimestre écoulé, le résultat net de la banque française s'est inscrit en baisse de 9,2% à 2,81 milliards d'euros, un niveau supérieur au consensus qui anticipait un bénéfice d'environ 2,50 milliards d'euros.



Son produit net bancaire s'est quant à lui replié de 1,5% à 11 363 milliards d'euros.



Au niveau des coûts, les frais de gestion s'établissent à 6,89 millions d'euros, contre 6,78 milliards au deuxième trimestre 2022, une évolution jugée maîtrisée compte tenu des tensions inflationnistes du moment.



Indicateur très surveillé au sein du secteur, le coût du risque ressort à 689 millions d'euros, soit une amélioration de 69 millions d'euros d'une année sur l'autre.



Au 30 juin 2023, le ratio 'common equity Tier 1' s'établissait à 13,6%, là encore au-dessus du consensus qui le donnait à 13,5%.



BNP a par ailleurs annoncé le lancement de la seconde tranche de 2,5 milliards d'euros de son programme de rachat d'actions, qui débutera au début du mois d'août.



Dans un communiqué, le groupe a estimé que ces résultats reflétaient sa 'performance intrinsèque robuste' et constituaient une base 'solide' en vue de l'atteinte des objectifs de son plan stratégique 'Growth, Technology and Sustainability' à horizon 2025.



Suite à cette publication, l'action BNP Paribas progressait de plus de 2% jeudi dans les premiers échanges, à comparer avec un gain de seulement 0,4% pour l'indice CAC 40.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +2.41%