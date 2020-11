Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP maintient sa prévision 2020 après un T3 dopé par le trading Reuters • 03/11/2020 à 08:41









(Actualisé avec commentaire d'analystes) PARIS, 3 novembre (Reuters) - BNP Paribas BNPP.PA a maintenu mardi sa prévision de bénéfice net pour 2020 après avoir fait état de résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre grâce notamment au rebond confirmé de ses activités de marché. Alors que l'Europe fait face à une nouvelle vague de contaminations au coronavirus, faisant craindre pour la reprise économique, la première banque de la zone euro par la capitalisation boursière prévoit toujours une contraction de 15% à 20% de son résultat net pour l'ensemble de l'année. Sur les neuf premiers mois de l'année, son bénéfice net est en repli de 13,4%. Il a reculé au troisième trimestre de 2,3% à 1,89 milliard d'euros, là où les analystes attendaient en moyenne un bénéfice de 1,57 milliard d'euros, selon les données I/B/E/S de Refinitiv. "La reprise de l'activité économique est graduelle au troisième trimestre et présente des dynamiques différentes en fonction des zones géographiques et des secteurs", fait remarquer BNP Paribas dans un communiqué. Les analystes de Jefferies soulignent que la banque française a dépassé les attentes au troisième trimestre tant sur les revenus que sur les coût et les provisions pour risque de crédit. A l'instar de ses concurrents américains, BNP Paribas a profité entre juillet et septembre de la reprise des activités de marché où les revenus ont grimpé de plus de 30%. Sur les taux, changes et matières premières, les revenus ont crû de 36%. Ils ont augmenté de plus de 20% dans le trading actions où la banque dit avoir enregistré une "forte activité" dans les dérivés. Du fait des risques de non-reboursement d'emprunts liés aux conséquences économiques de la crise sanitaire, l'établissement bancaire a augmenté de 47% ses provisions, mais à un niveau toutefois moindre que prévu par les analystes. En Bourse, l'action BNP Paribas a perdu 41% de sa valeur depuis le début de l'année, globalement en ligne avec l'indice bancaire européen .SX7P (-42,74%). (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris 0.00%