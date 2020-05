Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Le résultat net en baisse de 33% au T1 en raison du coronavirus Reuters • 05/05/2020 à 07:02









PARIS, 5 mai (Reuters) - BNP Paribas BNPP.PA a annoncé mardi une baisse de 33,2% de son bénéfice net au premier trimestre en raison de l'impact de la crise liée à la pandémie de coronavirus. Le résultat net de la première banque de la zone euro est resté toutefois bénéficiaire à hauteur de 1,28 milliard d'euros sur la base d'un produit net bancaire (PNB) de 10,89 milliard (-2,3%) au cours des trois premiers mois de l'année. La banque, qui chifre l'impact de la crise sanitaire à 568 millions sur son PNB au premier trimestre, s'attend à un recul de 15 à 20% de son résultat net, part du groupe, sur l'exercice 2020. (Maya Nikolaeva et Jean-Michel Bélot, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -5.46% SOCIETE GENERALE Euronext Paris -7.78%