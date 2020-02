Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP dépasse les attentes au T4, banque de détail sous pression en 2020 Reuters • 05/02/2020 à 07:01









PARIS, 5 février (Reuters) - BNP Paribas BNPP.PA a fait état mercredi de résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre 2019 grâce à ses activités de marché mais a prévenu s'attendre pour cette année à une baisse de ses revenus dans la banque de détail. La première banque de la zone euro par la capitalisation boursière indique dans un communiqué que son résultat net a crû de 28,2% entre octobre et décembre à 1,85 milliard d'euros. Ses revenus ont progressé sur la période de 11,5% à 11,33 milliards d'euros. D'après la moyenne des prévisions de quatre analystes, le marché anticipait un résultat net de 1,71 milliard d'euros. (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +0.76%