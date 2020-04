Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP annule son dividende 2019 et le reverse dans son compte de réserves Reuters • 02/04/2020 à 21:47









PARIS, 2 avril (Reuters) - BNP Paribas SA BNPP.PA annonce jeudi dans un communiqué : * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BNP PARIBAS A DÉCIDÉ DE PROPOSER DE NE PAS PROCÉDER AU VERSEMENT D'UN DIVIDENDE INITIALEMENT PRÉVU AU TITRE DE L'EXERCICE FINANCIER 2019 EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE EN COURS * LA TOTALITÉ DU MONTANT DU DIVIDENDE SERA REVERSÉE AU COMPTE DE RÉSERVES * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION POURRAIT CONVOQUER UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APRÈS LE 1ER OCTOBRE 2020, EN FONCTION DES CIRCONSTANCES, POUR PROCÉDER À UNE DISTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES PRÉLEVÉE SUR LES RÉSERVES * L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SE TIENDRA COMME PRÉVU LE 19 MAI, SANS LA PRÉSENCE PHYSIQUE DES ACTIONNAIRES Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -3.94%