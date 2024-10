Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: une logistique automatisée sur le site de Ratisbonne information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 16:58









(CercleFinance.com) - L'usine BMW de Ratisbonne a mis en place la numérisation et l'automatisation de la logistique grâce à un système de contrôle du trafic basé sur le cloud.



Sur ce site de Ratisbonne, cette tâche logistique, essentielle pour une production efficace, est principalement prise en charge par des systèmes de transport sans conducteur, automatisés ou autonomes qui sont connectés de manière intelligente par le biais d'un système de contrôle du trafic basé sur le cloud, connu sous le nom de BMW Automated Transport Services (ATS).



L'usine assure actuellement une connexion intelligente entre près de 50 trains remorqueurs automatisés et plus de 140 robots de transport intelligents grâce au système de contrôle ATS. La flotte comprend à la fois des dispositifs automatisés et autonomes de différents fabricants, qui traitent environ 10 000 livraisons de pièces chaque jour ouvrable.



'La connectivité intelligente grâce au système de contrôle du trafic basé sur le cloud assure un guidage optimal des itinéraires et la fourniture à temps des pièces à la ligne d'assemblage en fonction de la priorité de livraison' indique le groupe.





Valeurs associées BMW 73,28 EUR XETRA -1,37%