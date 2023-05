BMW: une économie de 300 tonnes de CO2 à Dingolfing information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 16:57

(CercleFinance.com) - Pour la première fois, la production de châssis et de composants d'entraînement dans l'usine 02-10 du site de BMW Group à Dingolfing utilise un four à sole annulaire chauffé électriquement annonce aujourd'hui le groupe.



Par rapport à son équivalent conventionnel alimenté au gaz, le dernier four électrique permet actuellement d'économiser quelque 300 tonnes de CO2 par an.



'Le nouveau four a une durée de vie prévue de plus de 40 ans, c'est donc un équipement tourné vers l'avenir qui pose les jalons de notre parcours vers le zéro émission', a déclaré Marc Sielemann, responsable de la qualité et directeur de l'usine de composants 02.10 de Dingolfing.



Le BMW Group s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité climatique sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2050 au plus tard.



Le four de trempe, doté de la technologie innovante 'power-to-heat', a nécessité un investissement d'environ 7 millions d'euros.



Ce nouveau four réduit non seulement la consommation de gaz à l'usine de Dingolfing, mais favorise également l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique. 'À l'avenir, nous envisageons de convertir les autres fours à l'électricité', a ajouté Marc Sielemann.