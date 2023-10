Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: un nouvel actionnaire de référence pour idealworks information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 11:58









(CercleFinance.com) - BMW Group a annoncé mardi que le groupe technologique allemand Agile Robots allait devenir l'actionnaire majoritaire d'idealworks, sa filiale de robots innovants dédiés au secteur de la logistique.



Le constructeur automobile précise que cette décision stratégique s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle tranche de financement de série A destinée à soutenir l'extension du portefeuille de produits d'idealworks.



Créée en 2020, idealworks s'est spécialisée dans le conception et la distribution de robots de transport intelligents, développés en interne, et de logiciels de gestion des solutions logistiques.



