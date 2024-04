Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: un investissement de 200 ME dans l'usine de Landshut information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 17:34









(CercleFinance.com) - BMW Group annonce un investissement supplémentaire dans l'usine de Landshut. Le site allemand de fabrication de composants poursuit ainsi sa transformation vers la mobilité électrique.



L'usine BMW Group de Landshut augmente sa capacité de production en agrandissant les installations de fabrication du boîtier central de l'unité d'entraînement électrique qui équipera les modèles Neue Klasse.



BMW Group investit 200 millions d'euros supplémentaires ce qui porte à environ 1 milliard d'euros le total des investissements réalisés sur le site de l'usine allemande depuis 2020.



Sur ce montant, environ 500 millions d'euros ont été utilisés pour l'expansion de l'usine afin de couvrir la mobilité électrique.



La capacité de production annuelle des boîtiers en aluminium de cinquième et sixième génération augmente d'environ 30 %.



'Nous développons en permanence l'expertise de notre site, tant pour la production de nos composants de pointe que pour le développement de nouvelles technologies', explique Thomas Thym, directeur de BMW Group Plant Landshut. 'Cet ensemble de compétences nous apporte la flexibilité dont nous aurons besoin à l'avenir.'





