BMW: travaille avec le CRTA sur la production de batteries

(CercleFinance.com) - BMW Group annonce que son Centre de Compétence des Cellules de Batterie (BCCC) va travailler avec le Centre Régional d'Excellence pour la Technologie Robotique (CRTA) de l'Université de Zagreb dans le but d'améliorer la production de cellules de batterie en utilisant l'intelligence artificielle (IA).



Les chercheurs de Zagreb analysent les données de production existantes pour créer des modèles IA capables d'optimiser performance, qualité et coûts.



L'Université de Zagreb apportera ainsi son expertise technique, et les deux partenaires bénéficieront d'un échange de connaissances enrichissant.



Les étudiants pourront aussi profiter d'un mentorat et d'opportunités professionnelles, indique le communiqué de BMW.





