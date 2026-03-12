 Aller au contenu principal
BMW s'attend à une baisse de ses bénéfices en 2026 en raison des droits de douane
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 07:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de prévisions)

BMW s'attend à ce que le bénéfice avant impôt du groupe diminue modérément cette année et à ce que les livraisons stagnent, les barrières commerciales pesant sur son activité principale de voitures, a déclaré la société jeudi.

Les vents contraires liés à la hausse des tarifs douaniers auront un impact supplémentaire sur la Marge d’exploitation du segment automobile d'environ 1,25 point de pourcentage en 2026, a déclaré le constructeur automobile premium allemand, prévoyant une marge comprise entre 4 et 6 % après 5,3 % en 2025.

La Marge d’exploitation du constructeur premium dans le segment automobile était de 3,7 % au cours des trois derniers mois de l'année, manquant la prévision des analystes de 4,0 %, selon un consensus fourni par l'entreprise.

