BMW revoit ses perspectives pour 2026, la Chine et le Moyen-Orient pèsent

BMW a annoncé mardi soir avoir revu à la baisse sa prévision de marge opérationnelle automobile sur l'année en raison de l'intensification de la concurrence en Chine et de l'impact de la crise au Moyen-Orient, deux facteurs qui pénalisent largement son activité.

Le constructeur automobile munichois indique qu'il prévoit désormais de dégager une marge automobile comprise entre 1% et 3% cette année, alors qu'il s'attendait à une marge de 4% à 6% auparavant.

Ses livraisons de véhicules sont maintenant attendues en léger repli par rapport à l'exercice précédent, et non plus au même niveau que celui-ci.

Son bénéfice avant impôts est quant à lui prévu en repli "significatif" pour cette année 2026, alors que sa précédente estimation prévoyait un recul "modéré".

Les difficultés s'aggravent en Chine, le Moyen-Orient pèse aussi

Dans un communiqué, le groupe allemand justifie cette révision à la baisse par une nouvelle détérioration du marché chinois, tout particulièrement au niveau des véhicules thermiques, qui a poussé l'association chinoise des professionnels du secteur à revoir une nouvelle fois à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Ces développements négatifs, en Chine et dans la région Asie-Pacifique dans son ensemble, ne vont pas pouvoir être compensés par la progression de ses ventes en Europe et aux États-Unis, souligne-t-il.

Parallèlement, le conflit au Moyen-Orient pèse sur ses comptes, explique BMW, non seulement en renchérissant ses coûts de production mais aussi en pesant sur le moral des consommateurs.

Conséquence, le constructeur dit s'attendre à une baisse "significative" de ses résultats et de son flux de trésorerie disponible (FCF) au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'an dernier.