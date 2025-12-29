 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BMW reste l'employeur le plus attrayant d'Europe
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 10:55

BMW annonce que, pour la quatorzième année consécutive, le groupe occupe la première place du Baromètre des Professionnels de la Tendance 2025, une enquête menée auprès de quelque 18 000 universitaires en Allemagne. Le constructeur automobile conserve également des positions de premier plan dans les classements Universum des employeurs les plus attrayants d'Europe et Forbes des meilleurs employeurs mondiaux.

Selon Ilka Horstmeier, membre du directoire en charge des ressources humaines, ce succès repose sur une stratégie claire, le sens des responsabilités et l'audace face aux défis tels que l'électromobilité et l'intelligence artificielle.

Le groupe offre à ses collaborateurs des perspectives dans des domaines d'avenir, une rémunération supérieure à la moyenne, de nombreux avantages ainsi que des opportunités de développement personnel et professionnel.

Au niveau international, BMW figure parmi les dix meilleurs employeurs pour les ingénieurs, les informaticiens et les étudiants en commerce, et se classe cinquième au classement mondial Forbes 2025, se distinguant comme premier constructeur automobile, ainsi que première entreprise allemande et européenne.

Valeurs associées

BMW VZ
91,850 EUR XETRA +0,44%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • MANITOU : L'indécision domine
    MANITOU : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:37 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • ROBERTET : Une consolidation vers les supports est probable
    ROBERTET : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:28 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche, le 29 septembre 2025 à Washington ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump reçoit Netanyahu pour parler de l'avenir de la trêve à Gaza
    information fournie par AFP 29.12.2025 11:25 

    Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontre lundi son allié Donald Trump en Floride pour des discussions centrées sur l'avenir de la trêve à Gaza, au moment où le passage à sa deuxième phase semble dans l'impasse. Nucléaire iranien, Syrie, désarmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank