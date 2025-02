BMW: principal exportateur automobile des Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - BMW Manufacturing a confirmé qu'elle était le principal exportateur automobile en valeur aux États-Unis en 2024, selon les données publiées ce mois-ci par le département du Commerce des États-Unis.



L'usine de Spartanburg (Caroline du Sud, Etats-Unis) a exporté près de 225 000 BMW Sports Activity Vehicles et Coupés l'an dernier, pour une valeur de plus de 10 milliards de dollars.



De plus, depuis 2014, l'usine de Caroline du Sud a exporté plus de 2,7 millions de BMW, soit environ 63 % de sa production totale, pour une valeur dépassant les 104 milliards de dollars.



En 2024, l'usine a assemblé 396 117 véhicules de sports et coupés, dont plus de 57 000 hybrides rechargeables (soit 14% du total).



BMW rapporte que l'agrandissement duhall assemblage des X3/X4 se poursuit alors que l'usine de Spartanburg se prépare à assembler des véhicules entièrement électriques. Le premier véhicule électrique sera expédié fin 2026. Par ailleurs, le groupe compte assembler au moins six modèles entièrement électriques aux États-Unis d'ici à 2030.



Le constructeur précise que son usine emploie plus de 11 000 personnes et reste le plus grand site de production du groupe.





