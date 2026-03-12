 Aller au contenu principal
BMW prévoit un recul du bénéfice avec l'impact des droits de douane
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 08:03

BMW BMWG.DE a déclaré jeudi s’attendre à une baisse modérée de son bénéfice avant impôts cette année et à une stagnation des livraisons, les barrières commerciales pesant sur son activité automobile principale.

Les effets négatifs de la hausse des droits de douane devraient réduire la marge d’exploitation du segment automobile d'environ 1,25 point de pourcentage en 2026, a déclaré le constructeur automobile allemand, prévoyant une marge comprise entre 4 et 6% après 5,3% en 2025.

La marge d’exploitation du segment automobile du constructeur premium a atteint 3,7 % au cours des trois derniers mois de l’année, en deçà des 4,0 % anticipés par les analystes, selon le consensus fourni par la société.

Les livraisons devraient rester au même niveau qu'en 2025, année qui a déjà connu une forte baisse des ventes sur le marché clé qu'est la Chine.

La présence de BMW aux États-Unis, sa plus grande usine se trouvant à Spartanburg, en Caroline du Sud, a quelque peu amorti le choc des droits de douane américains, mais le constructeur est également confronté aux droits de douane européens sur sa Mini électrique fabriquée en Chine.

(Rachel More et Christina Amann, Version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

