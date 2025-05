BMW: prévisions confirmées malgré les tarifs douaniers information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - BMW a confirmé mercredi ses prévisions pour 2025 après avoir signé des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre, à la faveur notamment d'une demande robuste pour ses véhicules électriques.



Le groupe automobile allemand déclare toujours s'attendre à dégager cette année un bénéfice avant impôt en ligne avec celui réalisé l'an dernier.



Toujours en termes de rentabilité, BMW indique qu'il continue de tabler sur une marge d'exploitation comprise entre 5% et 7% pour son activité automobile proprement dite en 2025.



Au premier trimestre, celle-ci s'est élevée à 6,9%, c'est-à-dire dans le haut de la fourchette des prévisions annuelles, alors que le consensus prévoyait 6,5%.



Son bénéfice trimestriel avant impôts a reculé de 22% à 3,1 milliards d'euros, un niveau toutefois supérieur aux attentes des analystes qui se situaient en moyenné à 2,8 milliards.



Le groupe a publié des ventes de voitures en baisse de 1,4% à 586.117 unités, la faiblesse de l'activité en Chine ayant été compensée par l'Europe (+6,2%) et les Etats-Unis (+4%).



Dans un communiqué, BMW souligne que les BEV restent son plus fort moteur de croissance avec une hausse de 32,4% des ventes. Plus d'un quart des véhicules livrés au 1er trimestre étaient électrifiés.



A la Bourse de Francfort, l'action BMW gagnait 3,1% en début de matinée, plus forte d'un indice DAX en hausse de 0,2%.



Si les analystes saluent globalement une publication supérieure aux attentes, les équipes d'Oddo BHF évoquent ce matin des perspectives quelque peu 'confuses'.



'BMW est l'un des rares acteurs du secteur à maintenir ses prévisions pour 2025 et le premier, à notre connaissance, à intégrer un scénario selon lequel les droits de douane vont être revus à la baisse', explique la société de Bourse.



Le constructeur bavarois a en effet déclaré s'attendre à ce que certaines surtaxes douanières soient temporaires, anticipant même des réductions à partir du mois de juillet.



Ses prévisions intègrent par ailleurs la mise en oeuvre de mesures en propre visant à atténuer l'impact d'éventuels tarifs douaniers plus élevés.





