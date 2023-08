Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BMW: présente la nouvelle série 5 destinée au marché chinois information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 14:53

(CercleFinance.com) - BMW présente une nouvelle version, spécialement développée pour le marché chinois, des BMW Série 5 Berline et BMW i5.



'Adaptées dans de nombreux détails aux exigences spécifiques des groupes cibles chinois, les versions de la nouvelle berline d'affaires présentent un empattement allongé et des proportions distinctives', indique le constructeur qui évoque 'un confort particulièrement généreux à l'arrière' et 'des équipements exclusifs'.



Pour la première fois, la BMW Série 5 Berline destinée à la Chine sera proposée avec des moteurs à combustion mais aussi avec un modèle entièrement électrique sous la forme de la BMW i5.



Ces modèles se distinguent aussi notamment par leur affichage incurvé BMW et des services numériques spécifiques à la Chine.



Rappelons que le constructeur avait déjà vendu quelque 530 000 véhicules de la série 5 entre 2020 et 2022.



'Au total, environ deux millions d'unités ont été vendues depuis le début de la production locale en Chine', souligne le constructeur.



Les nouveaux modèles seront produits exclusivement pour le marché chinois dans l'usine de Dadong exploitée à Shenyang par la joint-venture BMW Brilliance Automotive Ltd.