29/01/2025









(CercleFinance.com) - BMW présente la nouvelle édition de sa BMW iX, un véhicule tout électrique, combinant 'luxe progressif et conduite sans émission'.



Selon le constructeur, le véhicule présente notamment une meilleure efficacité énergétique, avec une amélioration de plus de 8 % de la consommation selon le cycle WLTP, atteignant ainsi 701 km, soit jusqu'à 60 kilomètres d'autonomie supplémentaires pour certains modèles.



Les nouvelles désignations de modèle comprennent les versions xDrive45, xDrive60 et M70 xDrive, qui seront disponibles à partir du printemps 2025. L'usine de Dingolfing, en Allemagne, continue d'être le centre de production des modèles électriques BMW.

