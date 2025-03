BMW: poursuit son partenariat avec Shell information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 15:32









(CercleFinance.com) - Shell et BMW M Motorsport sont partenaires depuis la saison 2015 et ont célébré de nombreux succès ensemble. Aujourd'hui, la collaboration entre dans une nouvelle décennie avec la prolongation et l'expansion simultanée de leur contrat commun.



Shell et BMW M Motorsport ont célébré le renouvellement de leur partenariat avec le design spectaculaire de la BMW M #20 Shell V8 hybride lors de l'ouverture de la saison FIA WEC au Qatar.



Le partenariat est visible dans le monde entier dans les plus grandes séries de courses, y compris le FIA World Endurance (FIA WEC) et l'IMSA WeatherTech SportsCar (IWSC).



À partir de la saison 2025, Shell sera simultanément la Technologie haut de gamme, l'innovation, et maintenant aussi le partenaire énergétique de BMW M Sport automobile. En conséquence, BMW M Motorsport utilise exclusivement et fait la promotion des produits Shell tels que Shell Helix et Shell EV Plus.





