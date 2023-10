Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BMW: plusieurs changements au sein de la direction information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 14:59

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce la nomination à plusieurs postes de direction. Les changements concerneront la division Développement dirigée par Frank Weber ainsi que la division Clients, Marques, Ventes, qui sera dirigée par Jochen Goller.



Christopher Brownridge prendra la direction de Rolls-Royce le 1er décembre 2023. Il travaille chez BMW Group depuis 2000, plus récemment en tant que directeur de la National Sales Company pour le Royaume-Uni et l'Irlande.



Markus Flasch prendra la tête de BMW Motorrad le 1er novembre 2023, en remplacement de Markus Schramm . Markus Flasch travaille pour le groupe BMW depuis 2015 et est actuellement responsable de la gamme de produits pour tous les véhicules BMW de taille moyenne et de luxe et pour la marque Rolls-Royce. Markus Flasch sera remplacé le 1er janvier 2024 par Nicolai Martin.



Le nouveau responsable de Driving Experience sera Mihiar Ayoubi à partir du 1er janvier 2024. Il travaille chez BMW Group depuis 1997 et est actuellement responsable du développement de tous les véhicules Rolls-Royce.



À partir du 1er novembre 2023, Bernd Körber , responsable de la gestion des produits de la marque BMW, assumera des responsabilités supplémentaires en matière de gestion de la marque BMW.