BMW: partenariat de long terme dans l'économie circulaire

(CercleFinance.com) - BMW Group annonce un partenariat à long terme avec 'SK tes', un fournisseur leader de solutions innovantes pour le cycle de vie des technologies, afin de recycler les batteries haute tension et réintroduire le cobalt, le nickel et le lithium récupérés dans la chaîne de valeur.



Ce système de boucle fermée, déjà mis en place en Chine depuis 2022, a été étendu à l'Europe le 1er novembre 2024 et sera déployé en Amérique du Nord d'ici 2026.



Les batteries usagées seront transformées en matières premières secondaires de haute qualité grâce à des procédés mécaniques et chimiques avancés.



Ce projet soutient la stratégie de BMW visant à promouvoir une économie circulaire et à renforcer la durabilité de sa chaîne d'approvisionnement.





