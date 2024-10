Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: ouvre un nouveau batiment de 6000 m2 à Leipzig information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - Pour la première fois, le nouveau Talent Campus de Leipzig rassemble dans un nouveau bâtiment la formation professionnelle et le développement des compétences.



Plus de 6 200 collaborateurs par an développeront leurs compétences, en des cours et des séminaires spécialement adaptés.



Le Talent Campus offre 6 000m2 d'espace au total sur deux étages. Pour ceux qui font leur formation professionnelle, il est équipé avec des ateliers automobiles, CNC, mécatroniques et mécaniques ainsi que pour la pneumatique, la mécatronique et l'IT/AR/VR.



Pour les employés en cours de développement des compétences, elle propose des ateliers d'e-mobilité pour SPS technologies de contrôle, de robotique et d'automatisation ainsi que des espaces multifonctionnels et salles de séminaire. L'ensemble du bâtiment a représenté un investissement de 16 millions d'euros.



Nicole Haft-Zboril, responsable de l'immobilier de BMW Group Direction : ' Le projet de construction a été mené à bien - en grande partie grâce à notre collaboration avec notre partenaire, la ville de Leipzig - et le bâtiment a été livré à temps pour le début de la année académique'.





