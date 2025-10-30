BMW obtient l'homologation DCAS pour ses systèmes d'assistance de nouvelle génération
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 16:44
Cette approbation permet le déploiement du 'Motorway Assistant' avec fonction 'mains libres' jusqu'à 130 km/h et changement de voie activé par le regard dans plusieurs pays européens.
Dr. Mihiar Ayoubi, vice-président senior du développement de l'expérience de conduite, souligne que cette réglementation 'garantit un lancement axé sur la sécurité' et prépare l'arrivée d'autres systèmes innovants mêlant algorithmes et intelligence artificielle.
Ces fonctions seront progressivement étendues à la conduite urbaine via mises à jour logicielles, tandis que la nouvelle génération 'Symbiotic Drive' introduira une interaction plus fluide entre conducteur et véhicule, avec notamment les premiers freins symbiotiques au monde sur la BMW iX3.
Valeurs associées
|81,320 EUR
|XETRA
|-0,95%
