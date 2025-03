BMW: nouvelle architecture électronique pour la Neue Klasse information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 16:41









(CercleFinance.com) - BMW Group annonce que la Neue Klasse intégrera un nouveau système électronique doté de quatre 'Superbrains' (soit des super cerveaux) offrant une puissance de calcul 20 fois supérieure à la génération actuelle.



Ces unités gèrent l'info divertissement, la conduite automatisée, la dynamique de conduite et les fonctions de base.



Le constructeur précise que l'architecture électronique simplifiée repose sur un câblage zonal réduisant le poids de 30 % et intégrant des 'Smart eFuses' pour une distribution intelligente de l'énergie, améliorant l'efficacité de 20 %.



La plateforme logicielle permettra des mises à jour continues et l'intégration de l'IA. La production du premier modèle 100 % électrique débutera cette année en Hongrie.







