BMW: nouveau responsable du développement information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - BMW annonce que son conseil de surveillance a désigné Joachim Post pour succéder à Frank Weber en tant que membre du directoire en charge du développement à compter du 1er juin, après l'achèvement réussi du développement en série de la Neue Klasse.



Le constructeur automobile précise que Joachim Post sera remplacé par Nicolai Martin en tant que membre du directoire en charge des achats et du réseau des fournisseurs, un poste qu'il occupait depuis janvier 2022.



Nicolai Martin est actuellement responsable de la gamme de produits Luxury Class BMW, Rolls-Royce, après avoir exercé différentes fonctions de directions au sein de la division développement du groupe allemand.





