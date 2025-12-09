BMW nomme Milan Nedeljković à la présidence de son directoire pour la mi-mai 2026

(AOF) - BMW a annoncé la nomination de Milan Nedeljković qui assumera la fonction de président du directoire de BMW AG à compter du 14 mai 2026. Il succédera à Oliver Zipse, dont le contrat en tant que président du directoire avait été prolongé en 2023 au-delà de l’âge habituel du départ à la retraite, après 35 ans au sein du groupe.

Pour le Dr Nicolas Peter, président du conseil de surveillance : " Milan Nedeljković se distingue par sa vision stratégique, de solides capacités d'exécution et un esprit entrepreneurial. Il incarne une gestion très rigoureuse des ressources — qu'elles soient financières ou écologiques. Milan Nedeljković sait inspirer les personnes par ses idées, les fédérer autour de valeurs communes et les motiver ainsi à atteindre des performances de premier plan. C'est une qualité de leadership essentielle pour maintenir le cap du succès du groupe BMW en cette période de transformation ".

