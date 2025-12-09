 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 083,77
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BMW nomme Milan Nedeljković à la présidence de son directoire pour la mi-mai 2026
information fournie par AOF 09/12/2025 à 10:33

(AOF) - BMW a annoncé la nomination de Milan Nedeljković qui assumera la fonction de président du directoire de BMW AG à compter du 14 mai 2026. Il succédera à Oliver Zipse, dont le contrat en tant que président du directoire avait été prolongé en 2023 au-delà de l’âge habituel du départ à la retraite, après 35 ans au sein du groupe.

Pour le Dr Nicolas Peter, président du conseil de surveillance : " Milan Nedeljković se distingue par sa vision stratégique, de solides capacités d'exécution et un esprit entrepreneurial. Il incarne une gestion très rigoureuse des ressources — qu'elles soient financières ou écologiques. Milan Nedeljković sait inspirer les personnes par ses idées, les fédérer autour de valeurs communes et les motiver ainsi à atteindre des performances de premier plan. C'est une qualité de leadership essentielle pour maintenir le cap du succès du groupe BMW en cette période de transformation ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BMW
97,0000 EUR XETRA -0,14%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank