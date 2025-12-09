BMW nomme le vétéran Nedeljkovic au poste de directeur général pour s'attaquer à la Chine et à Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le directeur général Zipse quittera ses fonctions l'année prochaine après 35 ans passés chez BMW

*

Nedeljkovic, actuel responsable de la production et d'origine serbe, prendra la direction générale à partir de mai

*

Le transfert intervient alors que BMW mise sur une nouvelle gamme de véhicules électriques pour relancer les ventes

*

L'accent est mis sur le marché chinois, les tarifs douaniers américains et la conduite autonome

(Ajout d'analystes, d'actions, de graphiques, de détails et d'informations générales) par Miranda Murray

BMW BMWG.DE a nommé mardi Milan Nedeljkovic, vétéran de 30 ans de l'entreprise, comme son prochain directeur général en remplacement du chef de longue date Oliver Zipse, alors que le constructeur automobile allemand mise sur une nouvelle génération de voitures électriques pour contrer les tarifs douaniers américains, la concurrence chinoise et Tesla.

Cette décision, qui n'est pas inattendue puisque Oliver Zipse, âgé de 61 ans, a déjà dépassé l'âge habituel de la retraite, placera l'un des architectes de la nouvelle gamme de véhicules électriques "Neue Klasse" à la tête de l'entreprise, à un moment où les modèles chinois bon marché inondent le marché.

Milan Nedeljkovic, 56 ans, prendra ses fonctions le 14 mai et devrait ramener BMW sur la voie de la croissance des ventes , en particulier en Chine, le plus grand marché automobile du monde.

"Le succès de l'ère Nedeljkovic se jouera en Chine", a déclaré Moritz Kronenberger, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, actionnaire de BMW.

Il a également exhorté BMW à aller de l'avant en matière de conduite autonome, affirmant que la capacité de niveau 3 - où les voitures prennent en charge de nombreuses tâches mais où les conducteurs doivent être prêts à prendre le relais - devait être déployée dans toute la gamme à l'avenir pour suivre le rythme de Tesla TSLA.O .

Les actions de BMW, en hausse de près de 25% cette année et de près de 50% depuis que Oliver Zipse a pris la barre en 2019, ont peu changé après les nouvelles, ce qui indique que les investisseurs s'attendent à la continuité.

PLUS DE TROIS DÉCENNIES CHEZ BMW

Avec ce remaniement, BMW est le deuxième constructeur automobile allemand à nommer un nouveau directeur général au cours des derniers mois, dans un contexte de défis industriels, après que Porsche P911_p.DE a choisi l'ancien patron de McLaren, Michael Leiters.

Milan Nedeljkovic, actuellement responsable de la production, a rejoint BMW en 1993 et a joué un rôle central dans le développement de la plateforme Neue Klasse, ou Nouvelle Classe, pour les véhicules électriques.

"La Neue Klasse représente le plus grand bond en avant que BMW ait jamais fait en matière d'investissement et de technologie, et nous pensons donc qu'il est bon que l'un de ses principaux architectes dirige l'entreprise au fur et à mesure de son déploiement", ont déclaré les analystes de Bernstein.

Né en Serbie, Milan Nedeljkovic a étudié l'ingénierie mécanique en Allemagne et à Cambridge, dans le Massachusetts, et est passé du statut de stagiaire à celui de membre du conseil d'administration en 2019.

Son contrat de directeur général court jusqu'en 2031.

Le président du conseil de surveillance, Nicolas Peter, l'a qualifié de "rassembleur et de motivateur", des qualités, selon lui, cruciales pour la transformation de BMW.

Pal Skirta, analyste chez Metzler, a cité comme points forts sa flexibilité et sa vaste expérience opérationnelle, y compris un passage dans les opérations de BMW à Oxford, en Angleterre.

Oliver Zipse démissionnera d'un commun accord avec le conseil de surveillance le 13 mai 2026, date prévue pour l'assemblée générale annuelle de BMW, après 35 ans passés au sein de l'entreprise.

Il est prévu qu'il rejoigne le conseil d'administration d'Airbus , comme l'a déclaré l'avionneur européen au début de l'année.

Oliver Zipse "a guidé BMW dans des crises mondiales telles que la pandémie de coronavirus et est la force motrice de la Neue Klasse, le projet d'avenir le plus ambitieux de l'entreprise", a déclaré Nicolas Peter.