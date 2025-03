BMW: mise en service d'un nouvel atelier à Ratisbonne information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 17:20









(CercleFinance.com) - BMW annonce la mise en service d'un nouvel atelier de carrosserie à l'usine de Ratisbonne. Avec 342 521 voitures produites en 2024, l'usine de Ratisbonne réalise le plus important volume de véhicules vendues en Europe.



Toutes les 57 secondes, un nouveau véhicule sort de l'assemblage de Ratisbonne soit plus de 1 400 véhicules par jour, précise le groupe.



L'usine de Ratisbonne réalise principalement la production des BMW X1 et BMW X2. L'usine se prépare déjà à la production de la prochaine génération de modèles.



'Dans le nouveau hall de production de Neutraubling, nous fabriquons actuellement plus de 120 carrosseries de véhicules par jour, ce qui nous permet de forte demande du marché' a déclaré Armin Ebner, le directeur de l'usine.





Valeurs associées BMW 76,260 EUR XETRA -1,29%