BMW: livraisons en baisse de 4% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - BMW Group Automotive annonce avoir livré 2,45 millions de véhicules au cours de l'année 2024, un chiffre en repli de 4% par rapport au précédent exercice.



Dans le détail, MINI a enregistré une baisse de 17,1% de ses livraisons, à 244 915 unités, tandis que celles de Rolls-Royce ont reculé de 5,3%, à 5712 unités.



Le constructeur annoncé néanmoins une nette croissance des livraisons de véhicules entièrement électriques au cours de l'année, avec +13,5%, à 426 594 unités.



Les marques BMW et MINI ont enregistré des croissances à deux chiffres dans les ventes de véhicules BEV, respectivement +11,6% et +24,3%.



Malgré des conditions de marché difficiles, le groupe a maintenu une trajectoire de croissance, notamment en Europe. En 2024, les véhicules électrifiés représentaient 24,2% des ventes totales, avec 593 215 unités livrées.



Enfin, BMW Motorrad a atteint un nouveau record avec 210 408 motos et scooters vendus (+0,6%).





Valeurs associées BMW 76,42 EUR XETRA +0,05%