BMW: la production de la nouvelle i5 démarre à Dingolfing

(CercleFinance.com) - BMW a annoncé vendredi avoir démarré la production de la BMW i5, sa nouvelle berline routière 100% électrique, sur son usine de Dingolfing située en Bavière.



Après la BMW iX et la BMW i7, il s'agit du troisième modèle de véhicule électrique dont l'assemblage a démarré en moins de deux ans au sein de cette installation historique, qui demeure son premier site de production en Europe.



Dans un communiqué, le groupe automobile allemand précise que la production de véhicules électriques devrait représenter plus de 40% de la production de l'usine dès l'an prochain.



Cette annonce intervient alors que le site de Dingolfing fête le 50ème anniversaire du début de sa production. Depuis 1973, ce sont quelque 12 millions de véhicules qui sont sortis des ateliers du site, dont les deux-tiers ont été des modèles de la Série 5.





