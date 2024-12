BMW: la division Communication d'entreprise se réorganise information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 08:50









(CercleFinance.com) - BMW AG annonce que sa division Communication d'entreprise et Affaires gouvernementales réorganise son équipe de gestion à partir du 1er janvier 2025.



Par conséquent, Benjamin Titz devient responsable des communications pour l'Europe centrale et du sud-est, incluant les sites de production de Debrecen et de Steyr. Avec 19 ans d'expérience chez BMW Group, il a précédemment dirigé le BMW Group Media House.



Eckhard Wannieck prend la direction du BMW Group Media House, après avoir géré les communications financières et diverses fonctions stratégiques.



Enfin, Max-Morten Borgmann succède à Eckhard Wannieck à la tête des communications d'entreprise, financières et commerciales. Porte-parole d'Oliver Zipse depuis 2019, il a auparavant occupé des postes similaires pour d'autres dirigeants et travaillé comme journaliste spécialisé dans l'automobile.





