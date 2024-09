Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: l'usine de Steyr utilse de l'énergie biomasse information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 16:25









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que l'usine de Steyr, le site autrichien de fabrication de moteurs, n'utilise plus de gaz naturel, mais de la chaleur provenant d'une centrale électrique à biomasse située à proximité.



Milan Nedeljković, membre du conseil d'administration chargé de la production chez BMW, et Arnold Schwarzenegger ont symboliquement mis en service la nouvelle source d'énergie.



L'usine BMW Group de Steyr consomme environ 250 gigawattheures d'énergie par an, soit l'équivalent de 59 000 foyers. Au cours des dernières années, la consommation d'énergie a diminué régulièrement : ' Depuis 2006, nous avons réussi à réduire de près de moitié la quantité d'énergie utilisée par moteur ', indique Klaus von Moltke, directeur de l'usine.



Milan Nedeljković, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable de la production a déclaré : ' Nous optimisons l'empreinte carbone de tous nos sites de production dans le monde, en utilisant des technologies innovantes et le potentiel de la région locale pour générer de l'énergie à partir de sources exemptes de combustibles fossiles '.





