BMW: investissement sur le site d'Oxford

(CercleFinance.com) - BMW Group annonce un nouvel investissement de plus de 600 millions de livres sterling dans les usines MINI d'Oxford et de Swindon, au Royaume-Uni, en vue du renforcement de sa production de voitures électriques.



L'usine d'Oxford se prépare à construire deux nouveaux modèles MINI entièrement électriques à partir de 2026, la Cooper 3 portes et le crossover compact Aceman. À partir de 2030, elle produira exclusivement des modèles MINI entièrement électriques.



Le site atteindra une capacité de production d'environ 200.000 voitures par an à moyen terme, les véhicules électriques à combustion interne et à batterie devant initialement être construits sur la même ligne de production.





