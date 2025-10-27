BMW intègre l'ensemble de son site de Parsdorf au registre environnemental EMAS
27/10/2025
L'usine de cellules de batteries (CMCC) fonctionne entièrement à partir d'électricité renouvelable et valorise la chaleur résiduelle issue des procédés de production. Selon Hansjörg Schilp, directeur du CMCC, cette certification souligne 'l'excellence économique et écologique des processus du site'.
Les opérations de Parsdorf mettent également en oeuvre des pratiques de recyclage direct des matériaux et développent des solutions d'économie circulaire.
Valeurs associées
|80,940 EUR
|XETRA
|-0,27%
