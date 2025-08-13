 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BMW Group investit 30 MEUR dans une extension à Dingolfing
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 11:35

(Zonebourse.com) - BMW Group annonce un investissement de plus de 30 MEUR pour agrandir l'atelier de peinture de son usine de Dingolfing (Allemagne).

Les travaux débuteront en septembre 2025 et la mise en service est prévue au printemps 2027.

Le nouveau centre de plus de 2000 m2 sur deux niveaux augmentera les capacités de finitions spéciales et personnalisées, combinant procédés automatisés et retouches manuelles.

Christoph Schröder, directeur de l'usine, souligne que ce projet répond à la demande croissante de personnalisation et constitue un levier de croissance.

La nouvelle installation permettra de réduire de 25% les temps de traitement et de diminuer les coûts par carrosserie, avec des fours de séchage électriques fonctionnant via power-to-heat.

