BMW fête les 50 ans de production de la Série 3
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 16:02
Depuis la fabrication commencée en 1975, la BMW Série 3 est sortie de la chaîne de montage plus de 18 millions de fois dans 18 usines réparties dans 13 pays.
L'usine principale de Munich a été le centre de la BMW Série 3 Production depuis 1975. Un atelier de carrosserie entièrement automatisé a été introduit à Munich en 1982 pour la deuxième génération de la BMW Série 3.
L'usine déploie désormais de nombreuses applications de numérisation et une qualité supportée par l'IA Systèmes.
Aujourd'hui, la septième génération de la BMW Série 3 est produite en Munich, Shenyang (Chine), San Luis Potosí (Mexique) et à la Des usines régionales propres à Chennai (Inde), Rayong (Thaïlande) et Araquari (Brésil), ainsi que dans des usines partenaires dans d'autres pays.
Valeurs associées
|96,260 EUR
|XETRA
|+0,80%
