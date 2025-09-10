BMW et E.ON lancent la première solution 'Vehicle-to-Grid' en Allemagne
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 12:40
BMW Group et E.ON annoncent le lancement de la première offre commerciale Vehicle-to-Grid (V2G) pour particuliers en Allemagne. Grâce à la recharge bidirectionnelle, le BMW iX3 peut alimenter le réseau via la Wallbox Professional, permettant aux clients de réduire leurs coûts de mobilité.
Une prime annuelle pouvant atteindre 720 EUR est proposée, équivalente à 14 000 km parcourus sans frais de recharge.
Marc Spieker, membre du directoire d'E.ON en charge du commerce, souligne que cette solution allie commodité et avantage économique. Joachim Post, membre du directoire de BMW AG en charge du développement, évoque pour sa part la création de 'nouvelles sources de revenus pour les clients'.
La technologie sera progressivement étendue à d'autres modèles et intégrée à une plateforme énergétique complète incluant photovoltaïque, pompes à chaleur et solutions de maison connectée.
