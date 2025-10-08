BMW en chute après son avertissement sur résultats
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 15:55
Le groupe allemand anticipe désormais une marge EBIT automobile entre 5 et 6%, contre un objectif initial de 5 à 7%, ainsi qu'un rendement du capital employé (RoCE) automobile entre 8 et 10% (contre 9 à 13% estimé auparavant).
Intégrant désormais le remboursements de droits de douane en 2026, BMW estime que son FCF (flux de trésorerie libre) du segment automobile devrait être de plus de 2,5 MdEUR en 2025, contre plus de 5 MdEUR attendu précédemment.
Dans son sillage, Oddo BHF ajuste donc son scénario 2025 avec une légère baisse de son EBIT (-4%, -5% par rapport au consensus prépublication) et une révision beaucoup plus importante sur son FCF (-46%), partiellement rattrapée sur 2026.
'L'érosion continue de l'activité fondamentale, en particulier en Chine, nous incite toujours à la prudence, même si BMW nous semble toujours mieux positionné que certains de ses pairs (MBG, Porsche)', affirme l'analyste.
Valeurs associées
|80,060 EUR
|XETRA
|-8,48%
