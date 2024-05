Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW : dévisse de -6%, sous 96,9E, 92,3E en possible soutien information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 11:31









(CercleFinance.com) - C'est le plus lourd repli de l'Euro-Stoxx50 et du DAX (à égalité avec Siemens) : BMW dévisse de -6%, sous 96,9E, via un 'gap de rupture' sous 102,35E, et efface tous ses gains depuis le 31 janvier dernier... et vu la dynamique baissière en vigueur depuis le pullback sous 114,7R du 4 avril, on ne saurait exclure le re-test du plancher annuel des 92,3E du 19 janvier.





Valeurs associées BMW XETRA -5.52%