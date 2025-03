BMW: bénéfice net en baisse de près de 37% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW publie un bénéfice net de 7.67 milliards d'euros au titre de l'exercice 2024, en baisse de près de 37% par rapport au précédent exercice (12.16 milliards d'euros).



Le groupe a produit 2.51 millions d'automobiles au cours de l'année (contre 2.66 millions un an plus tôt, soit -5%), tandis que la production de motos est aussi en baisse, passant de 221 988 à 215 727, soit près de 3% de baisse.



Par conséquent, le CA du constructeur est en repli d'un peu plus de 8%, à 142.3 milliards d'euros tandis que la marge brute est passé de 19.1 à 16.1% en l'espace d'un an.



'Malgré un contexte mondial instable, nous restons fermement engagés dans la croissance pour l'exercice en cours. Parallèlement, nous lançons notre plus grand projet d'avenir, la NEUE KLASSE, sur les routes', a déclaré Oliver Zipse, le président du Board.



'En 2025, nous prévoyons une nouvelle hausse de nos ventes. Parallèlement, les investissements diminueront, comme prévu, ce qui nous permettra d'augmenter notre flux de trésorerie disponible' a-t-il ajouté.







