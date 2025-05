BMW: améliorations technologiques attendues pour l'été information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 14:45









(CercleFinance.com) - BMW annonce que l'été 2025 apportera des améliorations technologiques majeures, notamment une meilleure efficacité énergétique pour la BMW i4 grâce à de nouveaux composants électroniques, avec jusqu'à 22 km d'autonomie supplémentaire.



Un nouveau modèle i4 M60 xDrive plus puissant (601 ch) sera également lancé.



Un kit de réparation de pneus sera aussi fourni de série sur plusieurs véhicules.



Tous les modèles 100 % électriques bénéficieront d'une garantie prolongée gratuite sur les batteries haute tension.



De nouvelles teintes de carrosserie et options d'intérieur seront proposées pour les BMW X1, X2, Série 2 Active Tourer et iX.



Un pack Ultimate haut de gamme sera disponible pour les X5 M et X6 M Competition.



Enfin, des améliorations numériques sont prévues, avec une mise à jour de l'assistant personnel, une compatibilité avec Alexa, l'ajout de l'application Zoom et une interface BMW Maps enrichie.





