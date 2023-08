BMW: activité en hausse & bénéfice en baisse au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 10:30

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW publie un chiffre d'affaires de 37,2 MdsE au titre du 2e trimestre, en hausse de 7% par rapport à la même période un an plus tôt.



En détail, l'activité progresse de +5,4% dans le segment 'Automotive', de +14,4% dans le segment 'Motorcycles' et reste stable (+0,3%) pour les 'Financial Services'.



Dans l'ensemble, le groupe annonce un bénéfice avant impôts de 4,22 MdsE, en progression de 7,5%, mais un bénéfice net de 2,95 MdsE, en recul de 2,9% sur un an qui laisse néanmoins apparaître un BPA de 4,39 euros, en hausse de 2,1%.



Pour 2023, le constructeur table sur une hausse solide du nombre de livraisons par rapport à 2022, soutenue par une hausse des commandes et une plus grande disponibilité des véhicules.