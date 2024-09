BMW abaisse ses perspectives et entraine le secteur dans sa chute

(AOF) - Le secteur automobile est en baisse après que BMW a abaissé ses prévisions de bénéfice pour 2024 : le constructeur allemand perd 8,81% à 70,80 euros après avoir annoncé qu’il table désormais sur une marge d’EBIT comprise entre 6 à 7 % contre 8 et 10 % précédemment. Le rendement des capitaux employés (RoCE) est attendu entre 11 et 13 % contre de 15 à 20 % auparavant. BMW, plus forte baisse de l’indice DAX, entraîne dans sa chute ses concurrents allemands Mercedes, Porsche et Volkswagen qui le suivent de près, ainsi que l’équipementier Continental.

Renault et Stellantis affichent encore les plus fortes baisses du CAC 40 avec des pertes aggravées, Opmobility et Forvia souffrent.

BMW invoque des arrêts de livraisons et des actions techniques liées au système de freinage intégré (IBS) fourni par un fournisseur, ainsi que la demande "toujours modérée" en Chine, qui "affecte les volumes de vente". Les actions techniques concernent plus de 1,5 million de véhicules et entraînent des coûts de garantie supplémentaires d'un montant élevé à trois chiffres au troisième trimestre.

Le groupe prévoit désormais une légère baisse des livraisons en 2024 par rapport à l'année précédente, au lieu d'une légère hausse attendue initialement.