BMW à Ratisbonne célèbre son 40e anniversaire avec une production record
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 15:02

L'usine de Ratisbonne a obtenu un nouveau record de production avec 356 901 véhicules en 2025, ce qui en fait l'usine BMW la plus importante du groupe en Europe.

Depuis l'ouverture de l'usine en 1986, 8,7 millions de véhicules ont quitté sa chaîne de production.

Plus de 150 000 véhicules fabriqués à Ratisbonne en 2025 étaient électrifiés. La BMW X1 était le modèle le plus fabriqué, avec plus de 266 000 exemplaires de véhicules produits, tandis que la BMW X2 a produit plus de 90 000 véhicules.

Plus de 55 000 véhicules sont restés sur le marché domestique de l'entreprise en Allemagne. Plus de la moitié des voitures produites à Ratisbonne en 2025 sont allée à des clients d'autres pays européens.

Le nombre d'employés a également continué d'augmenter : en 1988, l'usine employait environ 3 300 personnes. En 1991, ce nombre était passé à environ 7 300. Aujourd'hui, le personnel du groupe BMW à Ratisbonne et les localités de Wackersdorf dans l'est de la Bavière comptent environ 9 000 employés dont environ 380 apprentis.

