BMO relève son objectif de prix pour la vente de la participation de Sempra dans l'unité d'infrastructure
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 14:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** BMO Capital Markets relève l'objectif de prix de la société américaine d'électricité et de gaz Sempra

SRE.N de 95 $ à 99 $; réitère sa notation "surperformance"

** Les actions de SRE sont en hausse marginale à 92,50 $ avant le marché

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 7,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** BMO s'attend à ce que le projet de Sempra de vendre une participation de 45 % dans son unité d'infrastructure et la stratégie post-vente restent sous les feux de la rampe, avec des mises à jour possibles sur la transaction Ecogas de moindre importance

** Les courtiers révisent l'estimation de SRE pour le 3T25 à 0,91 $ contre 0,89 $ au 3T24

** 8 sur 15 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver"; le PT médian est de 94 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, SRE a augmenté de 5,2% depuis le début de l'année

