BMO relève son objectif de cours pour J.B. Hunt et prévoit des perspectives favorables pour l'activité intermodale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 juin - ** BMO relève l'objectif de cours de la société américaine de transport routier J.B. Hunt Transport Services
JBHT.O de 250 $ à 320 $; réitère sa recommandation "surperformer"
** Ce nouvel objectif de cours représente une hausse de 13% par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La société de courtage estime que la hausse des tarifs au comptant du transport routier, la réduction des capacités et le renforcement des prix contractuels, combinés à un contexte de demande favorable, devraient profiter à J.B. Hunt, en particulier à son activité intermodale
** Le cours-cible médian des 24 courtiers couvrant le titre est de 248 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, JBHT affichait une hausse de 45,8% depuis le début de l'année
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