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BMO relève son objectif de cours pour J.B. Hunt et prévoit des perspectives favorables pour l'activité intermodale
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 14:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** BMO relève l'objectif de cours de la société américaine de transport routier J.B. Hunt Transport Services

JBHT.O de 250 $ à 320 $; réitère sa recommandation "surperformer"

** Ce nouvel objectif de cours représente une hausse de 13% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que la hausse des tarifs au comptant du transport routier, la réduction des capacités et le renforcement des prix contractuels, combinés à un contexte de demande favorable, devraient profiter à J.B. Hunt, en particulier à son activité intermodale

** Le cours-cible médian des 24 courtiers couvrant le titre est de 248 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, JBHT affichait une hausse de 45,8% depuis le début de l'année

Valeurs associées

J.B.HUNT TRANSP
283,3100 USD NASDAQ 0,00%
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