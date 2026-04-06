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BMO relève le PT de Valero, citant l'avantage des faibles coûts et la forte position de la côte du Golfe du Mexique
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** BMO Capital Markets augmente l'objectif de prix du raffineur Valero Energy VLO.N de 230$ à 270$

** La nouvelle cible représente une hausse de 10,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** BMO affirme que VLO se situe à l'extrémité inférieure de la courbe des coûts mondiaux

** La présence de Valero sur la côte américaine du golfe du Mexique lui permet d'accéder aux marchés d'exportation de produits et de s'approvisionner

en pétrole brut au coût le plus bas au monde", indique BMO

** La société ajoute que VLO ne s'attend pas à une faiblesse significative de l'essence avant que les prix n'atteignent environ 5 dollars le gallon, contre 4 dollars le gallon actuellement

** 12 courtiers sur 21 évaluent le titre à "acheter" ou plus et 9 à "conserver"; leur prévision médiane est de 236 $ selon les données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a augmenté de 50 % depuis le début de l'année

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