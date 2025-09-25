BMO relève le PT d'AutoZone en raison de ses fortes ventes et de ses projets d'expansion

25 septembre - ** BMO relève la prévision de cours du fournisseur de pièces automobiles AutoZone AZO.N de 4 100 $ à 4 600 $, et maintient la cote à "surperformance"

** La nouvelle prévision montre une hausse de 10,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que la forte croissance des ventes, l'expansion agressive des magasins et les tendances favorables de l'industrie conduiront à une performance à long terme malgré les pressions sur les bénéfices à court terme

** La société bénéficie d'un fort vent arrière dans le secteur, car l'augmentation du nombre de véhicules vieillissants sur les routes entraîne une demande constante de pièces automobiles de rechange

** 24 des 29 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 5 à "conserver"; leur prévision médiane est de 4 700 $ - données compilées par LSEG

** Les actions sont en hausse de 28,6 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance